Stedsskouboarch De Harmonie meast gastfrije teäter fan it lân: "We zijn apetrots"

Direkteur Arthur Oostvogel is bliid mei de Roel Oostrapriis. "We zijn er apetrots op. Het gaat erom dat je aan de achterdeur goed voor de mensen zorgt, dat ze welkom worden geheten, na afloop een drankje meekrijgen en uitgezwaaid worden. Dat is wat we graag doen, maar dat doen we ook voor onze gasten. Het is gastvrij theater aan de voorkant, maar vooral ook aan de achterkant."

De oanwêzige akteur Frits Lambrechts akteur hâlde in taspraak by de takenning fan de priis. In gastfrije ûntfangst ferfoarderet it besyk yn in teäter, sa fettet Lambrechts de essinsje fan de priis gear.