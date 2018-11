Stedsskouboarch De Harmonie is meast gastfrije teäter fan it lân

De priis is ferneamd nei Roel Oostra (97 jier). Hy wie mear as 25 jier direkteur fan De Lawei yn Drachten en stie bekend om syn gastfrijheid. Hy hie each foar wat de artyst nedich hie en wie altyd hiel attint.

Direkteur Arthur Oostvogel nimt de priis tiisdei yn ûntfangst. Hy krijt it brûnzen byld 'Lichtvoetig', makke troch keunstneresse Helga Kock Am Brink.

Oostvogel hâldt ein dit jier op as direkteur fan De Harmonie.