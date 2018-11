Houtkachels soargje foar oerlêst by omwenners: mûlekapke op en sliepkeamer ôfplakt

Kapke foar de mûle

Guon buorlju hawwe de tiden dat se hout stoke, oanpast. Dat is wol in ferbettering. Mar de jûnen bliuwe in probleem. En oaren wolle neat witte fan de problemen mei de reek. It echtpear is dermei oan. Vishitra rint faak mei in kapke foar de mûle. Se fielt har as in finzene yn har eigen hûs.

Om de problemen oan de kaak te stellen beleit Ronnie in jûn mei ynformaasje oer de gefolgen fan de houtstokerij op grutte skaal. Dêr komme saakkundigen lykas minsken fan it longfûns. De jûn is benammen bedoeld om minsken it gefoel te jaan dat se net allinnich stean yn harren probleem mei de houtstokerij yn de buert.