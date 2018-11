Gemeente Smellingerlân lit boargers meiprate oer de takomst

Yn de seal waard fierder diskusjearre oer de tema's dy't yn de fragelist foarkamen. Ek yn de seal wiene minsken posityf, mar guon hawwe wol soargen dat de doarpen te min omtinken krije. In jongere fynt ek dat der wol mear romte foar jongeren komme kin foar ferdivedaasje. Ek in oare ynwenner soe graach in wat gruttere útstrieling fan de gemeente hawwe mei bygelyks in grutter festival.

Nei dizze byienkomst komme der noch trije oare meetings yn ferskate doarpen en wiken om fierder te praten oer de takomst fan Smellingerlân.

De resultaten fan de enkête binne hjir te finen.