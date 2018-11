Jong SC Cambuur thús ûnderút yn doelpuntespektakel

By it skoft like it al in kânsleas ferhaal te wêzen foar de Ljouwerters. Steff Kaptein, Rogier Benschop en Destan Bajselmani soargen foar 0-3.

Yn de twadde helte skoarden de Ljouwerters ek trije kear. Tyrone Conraad (2) en Karim Rossi makken de goals. Mar Zwolle skoarde ek noch twa kear: earst Kaptein wer en letter Maxim van der Meer ek noch.

Cambuur bliuwt op it njoggende en foarlêste plak stean. De Ljouwerters ha sân punten út likefolle wedstriden.