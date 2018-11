KNRM-man Jentje van der Molen hat emosjonele moeting mei rêden silers

Yntinse moeting

Van der Molen wie ôfrûne wykein op in benefytgala fan de KNRM yn Noordwyk. "Se woene graach myn ferhaal fertelle en it iennige wat ik hoegde te dwaan wie op it poadium te sitten. Dan hawwe de minsken yn de seal der in byld by wat in rêder is. Dat moat altyd wêze, sei ik."

De organisaaje hie der, neffens Van der Molen, alles oan dien dat hy de minsken dy't er rêden hie, net treffe soe. Mar it die bliken dat er harren, sûnder dat er de erch yn hie, al de hân jûn hie. En doe kaam alles wer boppe fan de nacht fan de rêding, want it wie in hiele yntinse moeting. "Dat docht jo hiel wat. Absolút. Fan beide kanten."