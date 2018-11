Piter Murk de Groot is berneboargemaster Waadhoeke: "Der moatte wol genôch boarterstunen wêze"

Hy fertelt hoe't de dei gie: "Earst kamen we mei ús allen de seal binnen. Even kletse. Ik moast as fjirde in presintaasje hâlde. Dêrnei giene trije oare bern en ik troch nei de finale."

Yn de finale moast Piter Murk dwaan oft kaam er de keninginne tsjin en har in rûnlieding joech troch de skoalle. Nei't de finalisten har lêste opdracht dien hiene, makke de boargemaster Marga Waanders de winner bekend. "Sy sei: 'hy rûn mei de keninginne troch de skoalle en it is...' Doe rôp myn heit: 'Piter Murk!'"