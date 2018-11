Alle Fryske sikehûzen komme mei ien kampanje tsjin fjoerwurk

Der binne neffens de sikehûzen de lêste jierren hieltyd minder fjoerwurkslachtoffers, mar der reitsje wol mear bern ferwûne troch fjoerwurk. Yn totaal is goed de helte fan alle fjoerwurkslachtoffers jonger as 20 jier.

Eachletsel komt it faakst foar

Ien fan de meast foarkommende ferwûningen is oan it each. By de lêste jierwiksel wie dat mear as yn in kwart fan de gefallen. Allinnich brânwûnen kamen faker foar.

Njonken de fjoerwurkbrillen en de lespakketten komt yn alle gemeenten in eachdokter of plastysk sjirurch gastles jaan op ien skoalle.

De fjouwer Fryske sikehûzen binne it MCL (yn Ljouwert en Harns), Nij Smellinghe (Drachten), Tsjongerskâns (It Hearrenfean) en Antonius (Snits).