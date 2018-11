Arriva spriedt drokte: alle sân minuten rydt in bus nei NHL Stenden Hogeschool

Foaral yn de spitsoeren is it wichtich om mear bussen yn te setten. De ekstra bussen ride fan 8.00 oere ôf oant 18.00 oere.

Neffens wurdfierder fan Arriva Tineke Witteveen is it foar de reizgers needsaak om mear bussen yn te setten. "Faak binne de bussen sa fol dat de studinten net iens mear yn de bus passe. It is dan 'duw- en trekwerk'."

Studinten sille neffens Witteveen net fuort ferskil fernimme mar dat sil stadichoan komme. "De earste pear dagen is echt in bytsje opstarte. Fandêr dat de proef ek twa wiken duorret. We hoopje dat se oan de ein fan dizze wiken wol deeglik ferskil merke."

Op 7 desimber rint de proef ôf. Dan sil Arriva sjen oft it resultaat hân hat en oft se dit trochsette sille.