Waadfûns jout miljoenen subsydzje foar âlde farrûtes by Dokkum

It Waadfûns jout fiif miljoen euro subsydzje om âlde farrûtes yn it gebiet om Dokkum hinne te werstellen. De ôfrûne jierren is al foar miljoenen ynvestearre yn it befarber meitsjen fan de Súd Ie en it opheegjen fan de brêgen oer de Súd Ie hinne. Der kamen ek fiskplakken en in trailerhelling.