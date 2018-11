Hoe moat Fryslân yn de takomst omgean mei hjitte en drûchte?

It wurdt organisearre troch de Fryske gemeenten, de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. Op it evenemint wurdt ek de Fryske Klimaatatlas offisjeel lansearre. Dêryn binne alle gegevens ferwurke fan de klimaatstresstest dy't de ôfrûne jierren hâlden is op inisjatyf fan de Fryske oerheden.

Yn de atlas is te sjen wat der yn Fryslân bart by wetteroerlêst en oerstreaming, mar ek by drûchte en hjitte. By de praatsesjes is der in klimaatparade dêr't mear as tritich projekten op it mêd fan klimaat yn presintearre wurde.