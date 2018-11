Natuerkampearterrein De Landerij krijt 13 'woodlodges'

Der is yn it bestimmingsplan ek romte foar in bedriuwswenning mei in groepsromte en in resepsje. Sawol de gemeente as de provinsje binne akkoart mei it plan, dat noch 6 wiken besjoen wurde kin.

De Rottige Meenthe

Foar natuergebiet De Rottige Meenthe, dat neist it natuerkampearterrein leit, ha de plannen gjin gefolgen, om't de oanpassingen binnen it besteande kampearterrein bliuwe.