Fertochte Erwin Duursma ûntkent belutsen te wêzen by drugshannel

Erwin Duursma kaam mei syn ferklearring omdat hy de rezjy yn eigen hannen hâlde wol. Ut syn ferklearing:

"Ja, ik had wietolie in mijn huis om mijn vrouw en familie te helpen. Nee, ik zit niet in drugshandel. Ik hoop dat ik vandaag verder kan met mijn leven, met vrienden die me dierbaar zijn en een leuke positieve bijdrage leveren aan de maatschappij in onze mooie provincie."

Hy giet der fanút dat de saak seponearre wurde sil. Neffens him is hy by de plysje yn byld kommen omdat hy al mear as tritich jier befreone is mei manlju dy't by de Hells Angels sitte.