Earste mikrofoan pleatst foar permaninte lûdsmjitting fleanbasis Ljouwert

Gerard Veldman, fan doarpsbelang Jelsum-Koarnjum is tige te sprekken oer it lûdsmjitnet: "Ljouwert rint foarop. Wy ha der jierren oan wurke mar wy binne oergriislik bliid dat it ynkoarten brûkt wurdt."

Noch transparanter

Ek steatssekretaris Visser is wiis mei de mikrofoans: "Het is voor ons ook echt nieuw. Het is de eerste keer dat Defensie een geluidsmeetnet voor een militaire vliegbasis aanlegt. Een nieuwe manier van werken, waarbij we nog transparanter zijn." Benaud foar de resultaten is Visser net. "Het is alleen maar goed dat er helderheid is. Er kunnen altijd afwijkingen zijn, waarbij het weer een belangrijke factor is. Op de website kun je direct zien wat er is gebeurd. Er komt ook een loket, waar mensen vragen kunnen stellen."

De namme fan de webside soarge foar de nedige betizing. Dêr wurdt noch oan wurke, seit Veldman ta. "Dat moat makliker."