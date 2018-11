Iepenbier Ministearje pakt cybercrime oan: acht saken op temasitting

By de temasitting cybercrime sitte ferskate databedriuwen, fersekerders en bedriuweferienings. Mei dizze partners dy't in soad kennis ha, wol it Iepenbier Ministearje cybercrime oanpakke. "Ek dizze minsken ha wy hurd nedich", seit parseoffisier Sierd Eijzenga. "Cybercrime is in ûnderwerp dat wy sa breed mooglik oanpakke moatte."

"Dêr is dizze temasaak ek foar bedoeld: om minsken sjen te litten dat wy der echt wol wat mei dogge en dat it ek seker wol in kâns fan slagjen hat."

Sinjaal ôfjaan

Cybercrime, dêr't kompjûters en telefoans by brûkt wurde om te hacken, te stellen en oan te fallen, wurdt in hieltyd grutter probleem. Dochs dogge in soad minsken gjin oanjefte. "Dat komt benammen omdat minsken har te bot skamje of omdat se tinke dat de plysje der dochs neat mei docht", wit Eijzenga. "Wy wolle mei dizze temasaken oer cybercrime in sinjaal ôfjaan dat elkenien him of har der bewust fan wurdt. It IM ropt slachtoffers en dupearren op om fral oanjefte te dwaan. It hat seker wol kâns fan slagjen."

Sa krige in Ljouwerter man, dy't de telefoan fan syn freondinne ôfpakte en dêrnei in foto fan de neakene frou op Instagram sette, in taakstraf fan 240 oere, wêrfan de helte ûnder betingst.