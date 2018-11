Soad meldingen fan oerlêst yn bosk Oranjewâld

In mountainbiker dy't lêst hie fan in losrinnende hûn gong in petear oan mei de eigener fan it bist. De diskusje rûn heech op, wêrnei't de mountainbiker it baaske in klap ferkocht. It slachtoffer tsjinne dêrnei in klacht yn oer agressive mountainbikers. In oare klacht wie fan in frou, dy't biten waard by it hurdrinnen troch in losrinnende hûn.