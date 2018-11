Bakhuzen wol nij doarpshûs yn 2021

Tryntsje Stienstra fan Better Bakhuzen leit út wat it doel krekt is. "De Gearte ha wy mei eigen frijwilligers boud. Dêrtroch is it doarpshûs kostefrij kwa hypoteek, mar de enerzjyrekken is wol hiel heech. Op de jûn oer in Better Bakhuzen ûntstie it plan foar in nij doarpshûs, dêr't ek plak is foar de skoalle en miskien sels foar ZZP'ers dy't hjir in plakje krije kinne. It nije doarpshûs moat noch folle mulyfunskjonieler wurde as dat De Gearte no is."