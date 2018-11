Krekt nei fiven moarns betiid hearde de plysje fan in slingerjende auto yn Ljouwert. Sy joegen de man in stopteken op de Aldlânsdyk, mar de bestjoerder ried fierder. Doe't er ôfslaan woe op it Drachtsterplein, kaam er tsjin de fangrail oan. Dêrby rekke de auto én in ferkearsboerd swier skansearre.