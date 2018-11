Epke wint rekstôk op wrâldbekerfinale yn Cottbus

Epke Zonderland hat de rekstôkfinale op de wrâldbeker yn Cottbus wûn. De Fryske turner kaam ta in skoare fan 14.866. De wedstriid yn de Dútske stêd wie de lêste wrâldbekerwedstriid fan it seizoen. Njonken Zonderland op it poadium stiene Tin Srbic en Hidetaka Miyachi.