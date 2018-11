Kamminga en Groenewoud op einpoadium Trachitol Trophy

Ferlike mei de foarige dagen wie it in wedstriid mei in heech tempo en in protte oanfallen. De ien nei de oar koe it timpo net byhâlde. Healwei de wedstriid bruts in kopgroep los, mei dêryn alle toppers, lykas Carien Kleibeuker, Manon Kamminga en Marijke Groenewoud.

Yn de spannende slotfaze hie Loes Adegeest op in bepaald momint in heal rûntsje foarsprong. Sy koe doe even hoopje op de oerwinning, mar yn de lêste 100 meter helle Irene Schouten Marijke Groenewoud, Manon Kamminga en Adegeest allegearre yn. Groenewoud waard yn de slotrace twadde en Kamminga tredde.

Schouten soeverein

Schouten hat dêrmei alle fjouwer races om de Trachitol Trophy wûn. Ek yn Breda, Utrecht en Hoorn wie se de bêste. Se hie snein oan in plak by de bêste seis genôch oan de einoerwinning.