Danny Noppert nei sterke slotfaze nei heale finale yn Minehead

Yn it begjin fan de wedstriid kaam de Jouster op in 3-1 foarsprong. Noppert krige genôch pylken om mei 4-1 it skoft yn te gean, mar miste. Bunting makke der dêrnei 3-2 fan. Ek de folgjende leg en dy dêrnei pakte de Ingelskman mei in finish fan 121.

Bunting rûn al gau út nei 6-3, nei't Noppert wer inkelde dûbelds miste. De Fries kaam sels hast mei 7-3 efter, mar smiet mei Bunting op in dûbel knap 112 út.

Knap útsmiten

Nei it twadde skoft pakte Noppert twa legs op rige mei ûnder mear in 11-darter. Mei in finish fan 68 waard it 7-6 yn it foardiel fan de Jouster. Op 7-7 mocht Noppert oanlizze foar in 9-darter, mar nei seis perfekte darts gie it mis. De leg gie wol nei de Fries. Mei twa keurige legs pakte Noppert dêrnei de oerwinning.

De heale finales en de finale wurde sneintejûn spile. Noppert nimt it yn de heale finale op tsjin Daryl Gurney.