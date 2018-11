Olde Riekerink nei ferlies by koprinner: "Er stond in elk geval een team"

Foar spits Sam Lammers wie it in spesjale wedstriid. Hy wurdt troch PSV útliend oan Hearrenfean. "Je ziet bekenden, je speelt tegen bekenden, je kent je tegenstanders wat beter. Maar als het eerste fluitsignaal klinkt, is het gewoon een wedstrijd. Dan wil je een goed resultaat halen."

Dat siet der dus net yn. "Uiteindelijk waren we kansloos. Vooral op het laatst, toen we met tien man stonden, was het gewoon klaar. Maar in de eerste fase van de wedstrijd hebben we aardig meegedaan. We kwamen er een paar keer goed uit, dan is het zonde dat je het niet goed uitspeelt."