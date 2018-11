Nyck de Vries fiifde yn seizoensôfsluter, fjirde yn einklassemint

Nyck de Vries hie noch tredde wurde kinnen yn it einklassemint, mar dan hie snein alles mei sitte moatten. Dat wie net it gefal. De start fan de Fries wie noch goed, mar al yn de earste ronde waard er troch syn direkte konkurrint Lando Norris ynhelle. Letter moast De Vries ek noch in plakje ôfstean oan George Russell, dy't sneon de titel yn de Formule 2 pakt hie.

It wie it twadde seizoen fan Nyck de Vries yn de Formule 2 en syn earste foar it team Prema. De Vries wûn dit jier trije fan de 24 races.