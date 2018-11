Rinus Buising listlûker Provinciaal Belang Fryslân

Rinus Buizing út Twizel is keazen as listlûker fan Provinciaal Belang Fryslân foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan maart takom jier. Buising wurdt troch de partij sjoen as in politikus dy't de ûnôfhinklike gemeentlike partijen ferbine kin yn Provinsjale Steaten.