Fleanbasiskommandant Ljouwert oer striid tsjin IS: "Bedenk eens wat er was gebeurd als we niet hadden ingegrepen"

Troch: Hayo Bootsma

"Ja, het heeft zin gehad. Bedenk eens wat er gebeurd was als we niet hadden ingegrepen." Oan it wurd is Arnoud Stallmann, kommandant fan fleanbasis Ljouwert. Hy wie sels in skoft aktyf yn Jordanië en giet geregeld nei it lân ta om syn manskippen op te sykjen. De misje rint al sûnt 2014.

Stallmann wie dêr doe fuort al by belutsen: "De situatie destijds was heel anders. We kregen de opdracht om IS, Islamitische Staat, in Irak te bestrijden. Ze stonden zowat aan de poorten van Baghdad. Die stad had niet moeten vallen. Dan waren de problemen echt groot geweest." Stallmann doelt op de grouwéligens fan IS.

De loftmacht krige de taak de grûntroepen te stypjen. Dat waard doetiids in soad dien. Fan 2014 oant 2016 binne der 2.100 misjes flein. 1.700 kear binne der wapens ynset. "Toen gebeurde dat veel meer dan nu. Maar we hadden en hebben als taak het uitschakelen van IS", seit Stallman.