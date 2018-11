Plysje fûillearret hûnderten minsken yn Ljouwert

By de previntive fûillearringsaksje fan de plysje binne 256 persoanen en 64 auto's kontrolearre. By dy kontrôles waarden yn totaal sân messen ynnaam.

Gebietsferbod 17-jierrige

Healwei de nacht moast de plysje op de Nijstêd yn aksje komme doe't in 17-jierrige ynwenster fan Ljouwert har gebietsferbot, oplein troch de gemeente, oertrêde. De frou is oanhâlden en meinaam nei it buro. Der folget noch in ûndersyk.

ID-fraude

Twa oare 17-jierrige famkes, ien út de gemeente Ljouwert en ien út de gemeente Waadhoeke, krigen in boete fanwegen identiteitsfraude. Se besochten in kafee op it Ruterskertier binnen te kommen op de ID-kaart fan in freondinne. De portier hie it troch en skeakele de plysje yn.

Letter op de nacht waard ek in 34-jierrige Ljouwerter oppakt dy't fertocht wurdt fan it mishanneljen fan in persoan yn in kafee op it Ruterskertier.