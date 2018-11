LIVE: Talkshow 'Finster op 2019' op slotfeest Kulturele Haadstêd

Legacy

Mei de ferskate gasten wurdt weromsjoen op it jier fan LF2018 en de legacy fan it Kulturele Haadstêdjier. Lykas mei Marten Winters oer syn projekt '8ste Dag' en mei komponist en muzikant Sytze Pruiksma oer 'Conference of the Birds'.

Ekonomyske impact

Der wurdt ek praten oer de ekonomyske impact fan it kulturele jier en oer alle besikers. Sa fertelt Femke Haijtema fan it Fries Museum oer trije suksesfolle tentoanstellingen. Mei Hooman Nassimi giet it petear oer 'New Faces' en it belûken fan in brede groep minsken by de aktiviteiten fan LF2018. En fansels is der ek muzyk: fan Beppe Costa (fan ûnder oare 'Wereldburgers van de Voorstreek') en Lucette van der Berg (fan ûnder oare it iepeningswykein, 'Jiddish Waves' en 'Explore the North').

Finster op 2019: snein 25 novimber, fan 17.30 oere ôf live op tv en online.