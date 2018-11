Ferlies foar Flyers yn overtime tsjin Bulldogs Luik

Luik begûn sterk oan de wedstriid en Flyers-goalie Jeff Honebeeke moast fuort yn de earste perioade in oantal rêdings bringe om der foar te soargjen dat syn team net op efterstân kaam. Pas nei in kertier spyljen kaam de ploeg fan coach Mike Nason better yn de wedstriid.

De Flyers kamen goed út de klaaikeamer en Ronald Wurm en Pippo Limnell wiene fuort gefaarlik foar de goal fan Luik. It wiene lykwols Bulldogs dy't as earste op it skoareboerd kamen nei 23 minuten, nei in goal fan DeSmet. Lang koene de Belgen net fan de foarsprong genietsje, want Tony Demelinne makke rap de 1-1. Beide ploegen krigen noch de nedige kânsen, mar skoard waard der yn de twadde perioade net mear.

Betiid yn de tredde perioade skoarden Luik, fia Matheson, en de Flyers, fia Adam Bezak, beide opnij. By in 2-2 stân nei de tredde perioade moast der in ferlinging spile wurde. Dêryn skoarde Luik en sa giene de Belgen der mei de winst fantroch yn Thialf.