VC Snits wint nei sterke lêste sets yn Apeldoorn

VC Snits hat sneontejûn in oerwinning behelle op Dros/Alterno. Yn Apeldoorn waard it 3-1 foar de Snitsers. Dros/Alterno makke it de Snitsers twa sets knap lestich, mar nei't Snits flink oansette, wiene se dúdlik better. Se wûnen de wedstriid úteinlik mei 26-24, 22-25, 25-13 en 25-11.