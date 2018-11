"It Kulturele Haadstêdjier hat Fryslân feroare", mar no is it offisjeel foarby

Oan It muzykprogramma 'As she sings' fan Bulgaarske en Fryske muzikanten dogge njonken sjongeressen en muzikanten út Plovdiv ek de Fryske sjongeres Inez Timmer en Lucette van den Berg fan Yiddish Waves mei. Sy sille yn de simmer fan 2019 nei Plovdiv reizgje om it programma dêr op te fieren.

"Fryslân is feroare"

Neffens kommissaris fan de Kening Arno Brok hat it ôfrûne jier Ljouwert en Fryslân feroare. De Kulturele Haadstêd hat Ljouwert en Fryslân selsbewuster makke, fynt de kommissaris.

Boargemaster Ferd Crone brûkte it poadium om yn it foarste plak alle frijwilligers te betankjen. "Zonder vrijwilligers is er geen culturele hoofdstad." Neffens de boargemaster hat yn 'e rin fan it ôfrûne jier op syn minst ien op de tsien Friezen ien kear of faker belangeleas yn it spier west foar in aktiviteit fan de Kulturele Haadstêd.