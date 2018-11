Groenewoud kin soevereine Schouten net ferslaan yn tredde maratonwedstriid

It tempo lei heech, krekt as de foarige dagen. In inkele kear demarrearre in groep, mar net ien kear koe der in kopgroep fuortkomme. Foaral Carien Kleibeuker ride oanfallend. Kear op kear luts sy it peloton oan.

De wedstriid einige yn in massasprint. Net ien fan oare riders koe in oppermachtige Schouten de baas. Mei trije oerwinningen yn de fjouwerdaagse maraton bliuwt se de lieder fan it klassemint.