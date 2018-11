Yn in iiskâlde Apollohal yn Amsterdam stie Aris nei it earste kwart mei 21-20 achter. Yn de rêst wie it 39-35.

Apollo rûn hieltyd fierder út. Nei trijekwart wie it 68-53, en oan de ein fan de wedstriid stie der in stân fan 94-80 op it skoareboerd yn Amsterdam.