Nyck de Vries grypt njonken it poadium yn Feriene Arabyske Emiraten

De pitsstop fan De Vries koste him it earste plak. Hy ferlear te folle tiid en kaam dêrtroch op de twadde posysje telâne. Yn it ferfolch fan de race koe De Vries dy posysje net behâlde: hy sakke noch twa plakjes en einige úteinlik as fjirde.

Snein is de lêste race fan it seizoen, op itselde sirkwy. Yn it klassemint stiet De Vries op it fjirde plak. Hy hat alve punten efterstân op de nûmer trije. Snein binne der noch maksimaal santjin punten te fertsjinjen.