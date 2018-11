Ratatoelje #13: Ajam smoor mei bami goreng en tumis paksoi fan Tante Watti

Rianna komt fan Sumatra. Se troude mei in Molukse man dy't tsjinne by it Nederlânsk-Yndysk leger. Nei de oarloch moasten se nei Nederlân, omdat de militêren net yn it nije Yndonezië fan Soekarno bliuwe koenen.

It pear soe mar foar even yn Nederlân wêze, omdat der in spesjale Molukse Steat komme soe, mar foar even waard foar altyd.

Hinnefleis mei bamy en griente

Yn de kulinêre searje Ratatoelje fan Finster op Fryslân meitsje Friezen fan ferskillende eftergrûnen in gerjocht mei in ferhaal. Rianna makket Ajam smoor mei bamy goreng en tumis paksoi.

Se brûkt hinnefleis, sipels, knyflok, spitskoal, paprika, prei, selderij, spekjes, bamy, oestersaus, piper, sâlt, nutemuskaat, sambal, ketjap manis, rys, en kroepoek.

Yn it filmke is te sjen hoe't Rianna it iten klearmakket. Se fertelt dat se har bynamme 'Tante Watti' krige doe't se bij Philips wurke. "Veel mensen kenden mij bij Philips. Die kwamen even een loempia halen bij Tante Watti."

Op it lêst makke Rianna wol hûndert loempia's yn de wike. "Per week hoor, niet iedere dag."