"Kulturele Haadstêd LF2018 bringt mear op as dat it koste hat"

11Fountains, Reuzen

De bydrage fan guon oare projekten, lykas de alve fonteinen yn de Fryske stêden, binne noch net yn dat sifer meinommen. De opbringst fan de Reuzen fan Royal de Luxe is noch net meiteld. By it Reuzewykein yn augustus wiene der meiïnoar ûngefear 430.000 besikers yn Ljouwert. Wat dizze minsken yn de stêd útjûn hawwe, is net bekend, mar der wurdt útgien fan in gemiddelde fan 30 euro de persoan. Dat soe útkomme op in bedrach fan 12,9 miljoen euro. De restearende 7 miljoen euro wurdt helle út alle oare lytsere projekten.

Kosten

De kosten fan de projekten fan kulturele haadstêd wurde rûsd op sa'n 70 miljoen euro. Dy kosten soene mei dizze sifers dus wol út kinne. Oft it doelgetal fan 4 miljoen besites oan Ljouwert en Fryslân yn 2018 ek helle is, is noch net dúdlik. Yn febrewaris 2019 wurdt de definitive balâns opmakke. Mar de organisaasje fan LF2018 iop basis fan de de earste sifers dus al ridlik gerêst oer it resultaat.