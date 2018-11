Ireen Wüst wint 1500 meter op Japansk bûteniis, De Jong wurdt fjirde

Ireen Wüst hat har earste wrâlbekeroerwinning fan it nije reedrydseizoen te pakken. De 32-jierrige Hearrenfeanster wie op it bûteniis yn Tomakomai yn Japan de bêste op de 1500 meter. De olympysk kampioen op dizze ôfstân wûn yn in nij baanrekôr fan 1.58.74. Antoinette de Jong fan Rottum helle it poadium krekt net. Se waard fjirde yn 1.59,95.