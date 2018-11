Danny Noppert troch by Players Championship Finals

De top-64 fan de PDC Players Championship Order of Merit docht mei oan it toernoai yn Minehead. It toernoai duorret oant en mei moandei 26 novimber en it prizejild is 460.000 Britske pûn. It is it lêste grutte toernoai foarôfgeand oan de wrâldkampioenskippen yn Alexandra Palace yn London (13 december oant 1 jannewaris).