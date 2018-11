Omrop TIP: Switserske kust

Fan de Alpen nei de Waadsee en wer werom

Waadseefiskers Jan en Barbara fiskje noch op in manier dy't út de prehistoarje stammet. Op de grins fan lân en see litte sy yn de Fryslân DOK dokumintêre sjen hoe't de mins yn relaasje stiet ta de natuer. As ûnderdiel fan de natuer hat alles dat de mins docht dêr in effekt op. Sa leit der ek in ferbining mei de Switserske Alpen: fiedingsstoffen yn it berchwetter foarmje in sûne fiedingsboaiem foar de oesters, moksels en fisk dat it fiskersechtpear fangt yn de Waadsee, wêrnei't it ferkocht wurdt yn: Zürich. Sa is de sirkel wer rûn.