Film 'Wad' lûkt al mear as 90.000 besikers

De belangstelling fernuveret him net, om't in soad minsken wol wat mei it Waad ha. Oan de oare kant neamt er de sifers 'relatyf'. "Yn fergeliking mei de grutte kaskreakers stelt it allegear net sa folle foar."

Yn it radioprogramma Buro de Vries fan de Omrop komt no snein in radioreportaazje oer natuerman en -fotograaf Ruurd Jelle van der Leij. Dêryn komt ek de fraach oan de oarder oft it no in kwestje fan gelok is, dat hy krekt dy moaie sênes foar de lins krijt. "As it sa faak bart, leau ik net dat ik gelok is. Ik tink dat de fûgels letterlik op my ôfkomme."

Mear snein om 11 oere yn Buro de Vries.