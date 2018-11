Cambuurtrainer René Hake stekt teloarstelling net ûnder stuollen of banken

Kevin van Kippersluis koe it ek net leauwe dat se freedtejûn mar ien punt skoard hawwe. "We creëerden heel veel kansen. Zeker de eerste helft speelden we met vlagen echt heel goed voetbal. We konden de vrije man vinden, we konden combineren", seit Van Kippersluis.

Dat de wedstriid einige yn 1-1 wie fan tefoaren hast net te foarsizzen. "Vandaag speel je een goeie pot, maar je koopt er helemaal niks voor als je twee keer één punt haalt", seit Van Kippersluis, referearjend oan de wedstriid fan ferline wike. Doe waard it 1-1 tsjin Volendam.