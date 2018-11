UNIS Flyers wint mei 5-2 fan Ahoud Devils Nijmegen

De Nijmegenaren koenen efkes letter noch wat werom dwaan, en makken de 4-1. Efkes like it dat de foarsprong fan de Flyers noch yn gefaar komme soe, want gelyk dêrnei waard it ek 4-2. It lêste doelpunt fan de jûn wie lykwols wer foar de Flyers. It wie Marco Postma dy't de puck yn it lege goal fan Nijmegen sjitte koe: 5-2.