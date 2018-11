Arjan Stroetinga twadde by Trachitol Trophy yn Utrecht

Mei de fiif riders fan Royal A-ware, mei Jorrit Bergsma op kop, gie it peloton de lêste ronde yn. Sy probearren harren ploechgenoat en lieder fan it klassemint, Evert Hoolwerf, yn in goede posysje te bringen foar de lêste meters. Mar Gary Hekman kaam bûtenom en wûn mei oermacht de massasprint. Efter him folge Arjan Stroetinga op it twadde plak en Evert Hoolwerf einige as tredde.



Hoolwerf hâldt de lieding yn it klassemint fan de maraton fan fjouwer dagen. Sneon sille de riders yn aksje komme in Hoorn en snein ride se de finale yn Grins.