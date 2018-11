Epke Zonderland nei rekstôkfinale wrâldbekerwedstriid

Turners Epke Zonderland en Bart Deurloo hawwe har by de wrâldbekerwedstriid yn it Dútske Cottbus pleatst foar de finale fan de rekstôk. Mei respektyflik 14,266 en 14,133 punten, einigen regearjend wrâldkampioen Zonderland en Deurloo op it tredde en fjirde plak by de kwalifikaasjes.