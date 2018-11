Manon Kamminga opnij op it twadde plak yn Trachitol Trophy

Yn it ferrin fan de wedstriid like it in massasprint te wurden, mar sa fier kaam it net. Der kaam dochs noch in kopgroep, dêr't hast alle toppers yn sieten, dy't in heale ronde foarsprong pakte op it peloton. Irene Schouten út de ploech fan Jillert Anema wûn úteinlik mei gemak de sprint, mei Manon Kamminga efter har op it twadde plak. Marijke Groenewoud, ploechmaat fan Irene, út Hallum einige as tredde.

Irene Schouten wie al lieder fan it klassemint fan de maraton fan fjouwer dagen en dy posysje behâldt sy mei dizze oerwinning. De Trachitol Trophy duorret noch oant en mei snein. Sneon komme de dames yn aksje yn Hoorn en snein is de finale yn Grins.