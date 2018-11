Iepenbier Ministearje tekenet heger berop oan tsjin alle blokkearfriezen

De rjochtbank joech de fertochten twa wiken lyn taakstraffen, mar se waarden frijsprutsen fan it ferhinderjen fan in demonstraasje troch geweld of it driigjen mei geweld. Justysje is it dêr net mei iens en hat dêrom heger berop oantekene.

Parse-offisier Pieter van Rest fan it IM: "Wij vinden dat er echt sprake is geweest van het verhinderen van de betoging door geweld of bedreiging met geweld. Dus wij willen dat nog een keer aan het Hof voorleggen. Wat ons betreft hadden ze daarvoor veroordeeld moeten worden."