LIVE: Earedifyzjederby Drachtster Boys - Avanti

Der stiet dit wykein wer in echte Fryske derby op it programma. De sealfuotbalfroulju fan Drachtster Boys en Avanti treffe inoar yn de earedifyzje. It is de 'Wedstriid fan de wike' by Omrop Fryslân, dy't freed fan 20.30 oere ôf live te sjen is op de webside en yn de Omrop-app.