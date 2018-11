Boerebedriuwen moatte better taret wêze op waarekstremen

In mearjierrich aksjeprogramma moat boeren, it fee en de gewaaksen better bestân meitsje tsjin waarekstremen, sa as de drûchte fan ôfrûne simmer. Dat skriuwt minister Carola Schouten yn in brief nei de Twadde Keamer. It aksjeprogramma soe opsteld wurde moatte mei alle belutsenen yn de sektor.