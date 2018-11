Marijke Roskam is beëage listlûker foar PvdA Fryslân

Roskam is in nijkommer yn de provinsjale polityk, mar is wol bekend by de PvdA yn Fryslân. Sa hat se meiwurke oan it opstellen fan it ferkiezingsprogramma. Neffens de partij hat se in fernijende en ferfrissende kyk op de provinsje.

"Mei in waarm read hert foar de mienskip wol ik alles dwaan om te wurkjen oan in provinsje dy't klear is foar in nije tiid", lit Roskam witte. "De takomst is no."

Noch in frou boppe-oan

Der stiet ek in frou boppe-oan de konsept-kandidatenlist foar de wetterskipsferkiezingen fan de PvdA, nammentlik Henni van Asten fan Dokkum. Van Asten is op it stuit fraksjefoarsitter fan de PvdA yn it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân.