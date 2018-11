Nasjonaal akkoart moat Fryslân sûner meitsje

Lanlike en lokale aksjes

In wichtich diel fan it resultaat kin behelle wurde troch tichtby de minsken te stean yn de regio en yn de wiken en troch problemen yn gearhing oan te pakken. GGD GHOR Nederlân nimt in oantal foarbylden yn it lân wêr't al in begjin makke is yn de gearwurking mei oare partijen. Ien fan dy foarbylden is Fryslân, mei Vitale Regio.

"Samen met de Friesland Zorgverzekeraar en Friese gemeenten bundelen we onze kennis, ervaring en krachten om de inwoners van Fryslân nog vitaler en gezonder te maken. We kijken op basis van o.a. analyse en behoeften van inwoners wat er nodig is, en zetten daarna preventie-interventies in", seit De Graaf.

Ynset yn Fryslân

Lanlik en ek yn Fryslân wurket de GGD al langer oan de tema's smoken, obesitas en problematysk alkoholgebrûk. Yn Fryslân bart dat mei ferskate partijen binnen programma's as 'De Rookvrije Generatie', 'Nuchter over Gewicht' en 'Nuchtere Fries'.

GGD Fryslân sjocht útdaging foar de kommende jierren at it giet om ferbining lizze, sadat de trije tema's ek benadere wurde kinne fanút faktoaren as earmoede, opliedingsnivo en libbenslok. De organisaasje sjocht as mienskiplik doel: wurkje oan in sûn en feilich Fryslân.