Kontaktferbod foar deadsbedriging yn rjochtsseal

Omdat er de bedrigingen yn de rjochtsseal werhelle, waard er fuort nei de sitting oanhâlden. Dêrom stie er freed wer foar de rjochter, en ek omdat er yn de wike foar de sitting drige hie it famke en har famylje dea te sjitten as er frij komme soe.

Yntimidearjend en beëangjend

De rjochter sei freed dat it foar de slachtoffers ekstra yntimidearjend en beëangjend wie dat de fertochte op de sitting yn july gewoan trochgie mei de bedrigings, dêr't de rjochter en de offisier fan justysje by wiene. "Dat maakte duidelijk dat je het wel heel erg meent", sei de rjochter.

As de fertochte it kontakt- en lokaasjeferbod skeint, moat er de sel yn. De jonge seit dat hy him hâlde sil oan de oanwizings fan de reklassearring. En hy wol ek meiwurkje oan begelaat wenjen. Hy moat it slachtoffer en har mem elk twahûndert euro smertejild betelje.